Согласно сообщению Киевской городской прокуратуры, второго «хулигана» также удалось найти, пишет Politeka.net.

"Установлено, что 2 июня у подозреваемого был день рождения, поэтому он вместе с 73-летним знакомым, с которым они торгуют на рынке, отметили это событие алкоголем и вечером возвращались домой", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый рассказал свою версию конфликта.

Мол, на выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской подозреваемый, по его словам, решил сделать девушке несколько комплиментов, впрочем, она его ухаживаний не оценила.

«Не желая общения, она ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять девушку, и она решила снимать их на мобильный телефон», - говорится в сообщении прокуратуры.

Далее подозреваемый несколько раз ударил девушку по ноге, а также нанес удар ладонью в нос.

«Все это произошло после того, как его сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия», - говорят в прокуратуре.

Сначала удалось обнаружить 73-летнего нападавшего. Им оказался житель столичного Печерска, торгующий на рынке на Куреневке. В настоящее время его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц.

«Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста», - сообщали в прокуратуре. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Теперь стало известно, что установлена ​​личность и второго участника конфликта. Им оказался 70-летний киевлянин.

В настоящее время подозреваемый своей вины не признает. Утверждает, что пытался лишь остановить конфликт девушки со своим знакомым.

Напомним, что жертвой нападения стала волонтер и жена военного. В своем Инстаграм она рассказала, что мужчины начали обращаться к ней в фамильярном и вульгарном тоне. В ответ она отметила, что не понимает по-русски. Тогда мужчина в полосатой футболке «начал насмехаться и сказал, что через месяц я все буду "понимать", потому что приедут узкие…».

По словам девушки, «мужчина в полосатом» плюнул ей в лицо и вдвоем они выкрикивали угрозы в ее сторону.

«Полосатый вырвал телефон из рук и постоянно поднимал его вверх, имитируя бросок об асфальт. Его дружбан начал меня отталкивать и бить», – рассказывала Наталья о пережитом.

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