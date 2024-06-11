Цю літню закуску можна приготувати і на звичайну вечерю, і на пікнік, і на святковий стіл – вона смачна та швидка у приготуванні.

Таку літню закуску можна подати до м’яса, риби та інших страв, пише Politeka.net.

Вона навіть може замінити салат, адже один з її інгредієнтів – це солодкий перець.

Отже, для приготування літної закуски, рецептом якої поділилася авторка сторінки «Mariiam Foodblog», потрібні такі інгредієнти: солодкий болгарський перець, лавлений сир - 2 шт, фета - 100 грам, кріп, часник - 2 зубочки, перець за смаком, майонез.

Швидка літня закуска.

Чистимо перчик від насіння і готуємо начинку. Плавлений сирок необхідно натерти, сир Фета подрібнити, додати порізаний кріп, перець.

Тепер до начинки додаємо часник, пропущений через часникодавку і майонез – все перемішуємо.

Швидка літня закуска.

Тепер начиняємо перець начинкою.

«Перчик начинюємо тісненько, щоб при нарізанні не розвалювався», - порадила фудблогерка стосовно приготування літньої закуски.

Швидка літня закуска.

Перед подачею на стіл перчик нарізаємо кружальцями приблизно по 1,5 см кожен шматочок.

Зазначимо, що майонез можна замінити сметаною. Також досвідчені господині радять перед нарізанням перцю залишити його в холодильнику – щоб начинка застигла.

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