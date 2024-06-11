Эту летнюю закуску можно приготовить и на обычный ужин, и на пикник, и на праздничный стол – она вкусная и быстрая в приготовлении.

Такую летнюю закуску можно подать к мясоу, рыбе и другим блюдам, пишет Politeka.net.

Она даже может заменить салат, ведь один из ее ингредиентов – это сладкий перец.

Итак, для приготовления летной закуски, рецептом которой поделилась автор страницы «Mariiam Foodblog», нужны такие ингредиенты: сладкий болгарский перец, лавленый сыр – 2 шт, фета – 100 грамм, укроп, чеснок – 2 зубочка, перец по вкусу, майо

Быстрая летняя закуска.

Чистим перчик от семян и готовим начинку. Плавленый сыр необходимо натереть, сыр Фета измельчить, добавить порезанный укроп, перец.

Теперь к начинке добавляем чеснок, пропущенный через чеснокодавку и майонез – все перемешиваем.

Быстрая летняя закуска.

Теперь начиняем перец начинкой.

«Перчик начиняем тесно, чтобы при нарезке не разваливался», - посоветовала фудблогер относительно приготовления закуски.

Быстрая летняя закуска.

Перед подачей на стол перчик нарезаем кружочками примерно по 1,5 см каждый кусочек.

Отметим, что майонез можно заменить сметаной. Также опытные хозяйки советуют перед нарезанием перца оставить его в холодильнике – чтобы застыла начинка.

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