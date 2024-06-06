Рулетики з кабачків – це апетитна і легка закуска, яку можна приготувати з будь-якого приводу – і на літній пікнік, і на свято і для того, щоб порадувати рідних.

Рулетики з кабачків готуються з різними начинками, в клярі і без.

З м’ясним фаршем, лососем та іншими смачними інгредієнтами.

Рулетики з кабачків, які тануть у роті.

Фудблогерка Ірина Козачук вирішила нагадати один з найпростіших рецептів рулетиків з кабачків – з помідорами.

«Рулетики з кабачків і помідорів. Такі рулетики завжди готує моя мама, я їх дуже люблю», - зазначила авторка кулінарної сторінки.

Рецепт такої закуски з кабачків неймовірно простий. Потрібні молоді кабачки, помідори, борошно, яйця, майонез або сметана, часник та кріп.

Яйця взбиваємо у мисці виделкою. В окрему тарілку висипаємо борошно.

Кабачок нарізаємо вздовж тонкими слайсами, додаємо сіль і перець. Тепер кожну смужечку необхідно обмакнути спочатку в борошно, потім в яйце. Осбмажуємо на гарячій пательні.

В майонез вичавлюємо часник і перемішуємо. Кріп дрібно нарізаємо.

«Помідори краще взяти невеликі і розрізати на чотири частини», - порадила фудблогерка.

Формуємо закуску: кожну підсмажену смужку кабачка змащуємо майонезом, посипаюмо зеленню, додаємо помідор і загортаємо рулетиком.

От і все, смачну літню закуску з кабачків можна подавати до столу!

Рулетики з кабачків, які тануть у роті.

⠀

Кожну смужку кабачка змастити майонезом, посипати кропом, покласти помідор і скрутити рулетик.

Також кулінар нагадала про "лінивиій" варіант такої закуски, коли кабачки не загортають у рулетики, а ріжуть на кружальця.

Помідор також нарізають кружальцями. Скибочки кабачків смажать і формують закуску, викладаючи спочатку кружальце кабачку, потім змащуючи соусом, додаючи помідор і знову кружальце кабачка.

Останні новини України:

З хрусткими кабачками замість сухариків: кулінар дала покращений рецепт салату "Цезар".

Дійсно смачна закуска з простих продуктів: оригінальний рецепт і на пікнік, і вдома.

Фантастично смачні фаршировані яйця: Ольга Сумська поділилася улюбленим рецептом.