Рулетики з кабачків готуються з різними начинками, в клярі і без.
З м’ясним фаршем, лососем та іншими смачними інгредієнтами.
Рулетики з кабачків, які тануть у роті.
Фудблогерка Ірина Козачук вирішила нагадати один з найпростіших рецептів рулетиків з кабачків – з помідорами.
«Рулетики з кабачків і помідорів. Такі рулетики завжди готує моя мама, я їх дуже люблю», - зазначила авторка кулінарної сторінки.
Рецепт такої закуски з кабачків неймовірно простий. Потрібні молоді кабачки, помідори, борошно, яйця, майонез або сметана, часник та кріп.
Яйця взбиваємо у мисці виделкою. В окрему тарілку висипаємо борошно.
Кабачок нарізаємо вздовж тонкими слайсами, додаємо сіль і перець. Тепер кожну смужечку необхідно обмакнути спочатку в борошно, потім в яйце. Осбмажуємо на гарячій пательні.
В майонез вичавлюємо часник і перемішуємо. Кріп дрібно нарізаємо.
«Помідори краще взяти невеликі і розрізати на чотири частини», - порадила фудблогерка.
Формуємо закуску: кожну підсмажену смужку кабачка змащуємо майонезом, посипаюмо зеленню, додаємо помідор і загортаємо рулетиком.
От і все, смачну літню закуску з кабачків можна подавати до столу!
Рулетики з кабачків, які тануть у роті.
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Кожну смужку кабачка змастити майонезом, посипати кропом, покласти помідор і скрутити рулетик.
Також кулінар нагадала про "лінивиій" варіант такої закуски, коли кабачки не загортають у рулетики, а ріжуть на кружальця.
Помідор також нарізають кружальцями. Скибочки кабачків смажать і формують закуску, викладаючи спочатку кружальце кабачку, потім змащуючи соусом, додаючи помідор і знову кружальце кабачка.
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