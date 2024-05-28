Завдяки цьому рецепту можна приготувати дуже смачну і універсальну закуску, яку із задоволенням з’їдять і за домашнім столом, і на пікніку на природі.

Головний секрет цієї оригінальної закуски – прості але улюблені багатьма продукти і легкість приготування.

А рецептом поділилася фудблогерка Інна Лагомін. Отже для приготування закуски, а саме кабачкових сендвічів, знадобляться такі інгредієнти: кабачок, спеції до корейських салатів, сіль, яйце, борошно, панірувальні сухарі.

А для начинки треба підготувати: сирок плавлений – 2 шт, яйця варені – 2 шт, помідор – 1 шт, 2 зубка часнику і майонез.

Оригінальна закуска з кабачків.

Кабачок слід очистити від шкірки і нарізати кружальцями. Викладаємо кабачки у глибоку миску, додаємо сіль, спеції і перемішуємо. В окрему тарілку висипаємо борошно, в ще одну – панірувальні сухарі.

Також у ще одну миску вбиваємо яйця. Кожен шматочок кабачка необхідно обваляти спочатку в борошні, потім опустити в яйця і панірувальні сухарі. Розігріваємо пательню з олією і обсмажуємо кабачки з обох боків.

Оригінальна закуска з кабачків.

Готуємо начинку: відварені яйця натираємо на маленькій терці, додаємо сирок, який теж необхідно натерти, і часник. Помідор мілко ріжемо. Всі інгредієнти з’єднуємо, додаємо майонез і перемішуємо.

Тепер формуємо закуску – одну скибочку кабачку змащуємо начинкою, іншою накриваємо.

От і все, оригінальна закуска і на пікнік, і до домашнього столу готова!

«Ой, клас ідея! В мене якраз є кабачки»,

«Це дійсно смачно», - коментують підписники на сторінку фудблогерки.

Оригінальна закуска з кабачків.

Останні новини України:

Шашлик буде м'яким і соковитим: переможець "Мастер Шеф" дав рецепт ідеального маринаду.

Фантастично смачні фаршировані яйця: Ольга Сумська поділилася улюбленим рецептом.

Як засолити червону рибу: шеф-кухар дала простий і суперсмачний рецепт.