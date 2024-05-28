Главный секрет этой оригинальной закуски – простые, но любимые многими продукты и легкость приготовления.
А рецептом поделилась фудблогер Инна Лагомин. Итак, для приготовления закуски, а именно кабачковых сэндвичей, понадобятся такие ингредиенты: кабачок, специи к корейским салатам, соль, яйцо, мука, панировочные сухари.
А для начинки надо подготовить: сырок плавленый – 2 шт, яйца вареные – 2 шт, помидор – 1 шт, 2 зубка чеснока и майонез.
Оригинальная закуска из кабачков.
Кабачок следует очистить от кожуры и нарезать кружочками. Выкладываем кабачки в глубокую миску, добавляем соль, специи и перемешиваем. В отдельную тарелку высыпаем муку, в еще одну – панировочные сухари.
Также в еще одну миску вбиваем яйца. Каждый кусочек кабачка необходимо обвалять сначала в муке, затем опустить в яйца и панировочные сухари. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем кабачки с обеих сторон.
Оригинальная закуска из кабачков.
Готовим начинку: отварные яйца натираем на маленькой терке, добавляем сырок, который тоже необходимо натереть, и чеснок. Помидор мелко режем. Все ингредиенты соединяем, добавляем майонез и перемешиваем.
Теперь формируем закуску – один ломтик кабачка смазываем начинкой, другой накрываем.
Вот и все, оригинальная закуска и на пикник, и к домашнему столу готова!
«Ой, класс идея! У меня как раз есть кабачки»,
"Это действительно вкусно" , - комментируют подписчики на страницу фудблогера.
Оригинальная закуска из кабачков.
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