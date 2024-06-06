Рулетики из кабачков – это аппетитная и легкая закуска, которую можно приготовить по любому поводу – и на летний пикник, и в праздник и для того, чтобы порадовать родных.

Рулетики из кабачков готовятся с разными начинками, в кляре и без.

С мясным фаршем, лососем и прочими вкусными ингредиентами.

Рулетики из кабачков, которые таят во рту.

Фудблогер Ирина Козачук решила напомнить один из самых простых рецептов рулетиков из кабачков – с помидорами.

«Рулетики из кабачков и помидоров. Такие рулетики всегда готовит моя мама, я их очень люблю», - отметила автор кулинарной страницы.

Рецепт такой закуски из кабачков невероятно простой. Нужны молодые кабачки, помидоры, мука, яйца, майонез или сметана, чеснок и укроп.

Яйца взбиваем в миске вилкой. В отдельную тарелку высыпаем муку.

Кабачок нарезаем вдоль тонкими слайсами, добавляем соль и перец. Теперь каждую полосочку необходимо обмакнуть сначала в муку, затем в яйцо. Обжариваем на горячей сковороде.

В майонез выдавливаем чеснок и перемешиваем. Укроп мелко нарезаем.

«Помидоры лучше взять небольшие и разрезать на четыре части», – посоветовала фудблогер.

Формируем закуску: каждую поджаренную полоску кабачка смазываем майонезом, посыпаем зеленью, добавляем помидор и заворачиваем рулетиком.

Вот и все, вкусную летнюю закуску из кабачков можно подавать на стол!

Рулетики из кабачков, которые таят во рту.

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Каждую полоску кабачка смазать майонезом, посыпать укропом, положить помидор и свернуть рулетик.

Также кулинар напомнила о "ленивом" варианте такой закуски, когда кабачки не заворачивают в рулетики, а режут на кружочки.

Помидор также нарезают кружочками. Ломтики кабачков жарят и формируют закуску, выкладывая сначала кружочок кабачка, затем смазывая соусом, добавляя помидор и снова кружочек кабачка.

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