Рулетики из кабачков готовятся с разными начинками, в кляре и без.
С мясным фаршем, лососем и прочими вкусными ингредиентами.
Рулетики из кабачков, которые таят во рту.
Фудблогер Ирина Козачук решила напомнить один из самых простых рецептов рулетиков из кабачков – с помидорами.
«Рулетики из кабачков и помидоров. Такие рулетики всегда готовит моя мама, я их очень люблю», - отметила автор кулинарной страницы.
Рецепт такой закуски из кабачков невероятно простой. Нужны молодые кабачки, помидоры, мука, яйца, майонез или сметана, чеснок и укроп.
Яйца взбиваем в миске вилкой. В отдельную тарелку высыпаем муку.
Кабачок нарезаем вдоль тонкими слайсами, добавляем соль и перец. Теперь каждую полосочку необходимо обмакнуть сначала в муку, затем в яйцо. Обжариваем на горячей сковороде.
В майонез выдавливаем чеснок и перемешиваем. Укроп мелко нарезаем.
«Помидоры лучше взять небольшие и разрезать на четыре части», – посоветовала фудблогер.
Формируем закуску: каждую поджаренную полоску кабачка смазываем майонезом, посыпаем зеленью, добавляем помидор и заворачиваем рулетиком.
Вот и все, вкусную летнюю закуску из кабачков можно подавать на стол!
Рулетики из кабачков, которые таят во рту.
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Каждую полоску кабачка смазать майонезом, посыпать укропом, положить помидор и свернуть рулетик.
Также кулинар напомнила о "ленивом" варианте такой закуски, когда кабачки не заворачивают в рулетики, а режут на кружочки.
Помидор также нарезают кружочками. Ломтики кабачков жарят и формируют закуску, выкладывая сначала кружочок кабачка, затем смазывая соусом, добавляя помидор и снова кружочек кабачка.
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