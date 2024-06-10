В україні значно впали у ціні такі популярні салатні овочі, як огірки.

Попри подорожчання тепличних помідорів, ціни на огірки навпаки знижуються. Чергове падіння вартості цього овочу зумовлено збільшенням пропозиції з літніх теплиць. За даними аналітиків проєкту EastFruit, на даний момент ціна огірків становить 20-45 гривень, що на 22% менше за тиждень.

Експерти вважають, що зростання пропозиції призвело до здешевлення огірків. Якби більшість регіонів України не постраждали від дощів, що скоротили кількість продукції, ціни могли б знизитися ще більше. "Як результат, сьогодні ціна на огірки в Україні знизилася в середньому на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року", — підсумували аналітики.

Варто зазначити, що виробники прогнозують подальше зниження цін, коли на ринок надійдуть огірки з відкритого ґрунту.

Раніше Politeka також писала про те, що українцям можуть повернути гроші за покупки. Йдеться про повернення 25% відсотків від витраченої суми.

Як відомо, повернути гроші за покупки можуть українці, які зараз знаходяться у Європі. До цього дає доступ така послуга, як Tax Free. Нею передбачено, що туристам має повернутися частина податку на додану вартість (ПДВ), оплаченого за купівлю товарів та послуг. Як ви маєте офіційний статус біженця, працевлаштовані за кордоном, або у вас є є посвідка на постійне проживання, то ви можете розраховувати на таке повернееня грошей.

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