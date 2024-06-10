Несмотря на удорожание тепличных помидоров, цены на огурцы наоборот снижаются. Очередное падение стоимости этого овоща обусловлено увеличением предложения по летним теплицам. По данным аналитиков проекта EastFruit , на данный момент цена огурцов составляет 20-45 гривен, что на 22% меньше недели.

Эксперты считают, что рост предложения привел к удешевлению огурцов. Если бы большинство регионов Украины не пострадало от дождей, сокративших количество продукции, цены могли бы снизиться еще больше. "Как результат сегодня цена на огурцы в Украине снизилась в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подытожили аналитики.

Следует отметить, что производители прогнозируют дальнейшее снижение цен, когда на рынок поступят огурцы с открытого грунта.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцам могут вернуть деньги за покупки. Речь идет о возврате 25% процентов от израсходованной суммы.

Как известно, вернуть деньги за покупки могут украинцы, которые сейчас находятся в Европе. К этому предоставляется такая услуга, как Tax Free. Ею предусмотрено, что туристам должна возвратиться часть налога на добавленную стоимость (НДС), оплаченного за покупку товаров и услуг. Как вы имеете официальный статус беженца, трудоустроенные за границей, или у вас есть вид на постоянное проживание, то вы можете рассчитывать на такое возвращение денег.

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