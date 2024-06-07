Українці, які зараз знаходяться у країнах Європи, мають можливість отримати четверту частину від суми, яку витратили на покупки.

Українці, які наразі поребувають у країнах Європи, мають можливість отримати 25% від суми, яку витратили на покупки. До цього дає доступ така послуга, як Tax Free. Нею передбачено, що передбачає туристам має повернутися частина податку на додану вартість (ПДВ), оплаченого за купівлю товарів та послуг.

Про це повідомляють у Visit Ukraine.

Кому можуть повернути гроші за покупки

Те, скільки вам вдасться повернути, залежить від ставки ПДВ, яка коливається від 4% до 25%. Про дію ставок більш детально можна дізнатися на порталах світових операторів Tax Free.

Податок може повернутися тільки коли продукція перетне кордон після купівлі. Tax Free не діє для таких людей:

особи, які мають офіційний статус біженця;

працевлаштовані українці за кордоном;

особи, у яких є посвідка на постійне проживання.

За яку продукцію можуть повернути гроші

Лише деякі товари підлягають Tax Free. Це стосується товарів особистого користування, які дозволяється перевозити в багажі (техніка, одяг, косметика). Пальне у цей список не входить.

Іноді в маркетах є мінімальні суми чека на отримання Tax Free. Зазвичай це від 50 євро у Німеччині, 100 євро у Франції. Однак, якщо в робите покупки не рідко, то послугу повернення коштів можуть не надати.

Що потрібно, щоб отримати гроші від Tax Free

відшукати потрібниц товар в магазинах, де присутня система Tax Free. Про це зазвичай пишуть на наліпках вітрин, також ви можете уточнити це у продавця;

отримати чек та заповнити спеціальну форму, де варто вказати адресу та дані паспорта. Документ можуть надати на ім’я тільки однієї особи;

вам слід зберегти чек. Придбані товари не можна використовувати до перетину кордону, щоб митниця мала можливість здійснити перевірку стану;

валідація. Коли ви виїжджаєте з країни, слід показати покупки, паспорт і форму tax free. Митники повинні підтвердити вивезення товару печаткою.

Як відбувається процес повернення

Ви зможете отримати свої кошти там, де купували товар. Перетніть кордон і поверніться в країну, де робили покупки. Після цього пред'явіть документ Tax Free в магазині. Найчастіше, між цими діями потрібно робити невеликі перерви.

Окрім того, гроші можуть вам повернути у спецпунктах обслуговування на кордоні і в аеропортах: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free.

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