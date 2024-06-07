Украинцы, которые находятся в странах Европы, имеют возможность получить четвертую часть от суммы, которую потратили на покупки.

Украинцы, которые находятся в странах Европы, имеют возможность получить 25% от суммы, которую потратили на покупки. К этому предоставляется такая услуга, как Tax Free. Ею предусмотрено, что туристам должна вернуться часть налога на добавленную стоимость (НДС), оплаченного за покупку товаров и услуг.

Об этом сообщают в Visit Ukraine .

Кому могут вернуть деньги за покупки

То, сколько вам удастся вернуть, зависит от ставки НДС, которая колеблется от 4 до 25%. О действии ставок более подробно можно узнать на порталах мировых операторов Tax Free.

Налог может возвратиться только когда продукция пересечет границу после покупки. Tax Free не действует для таких людей:

лица, имеющие официальный статус беженца;

трудоустроенные украинцы за границей;

лица, у которых есть вид на постоянное проживание.

За какую продукцию могут вернуть деньги

Только некоторые товары подлежат Tax Free. Это касается товаров личного пользования, которые можно перевозить в багаже ​​(техника, одежда, косметика). Горючее в этот список не входит.

Иногда в маркетах есть минимальные суммы чека на получение Tax Free. Обычно это от 50 евро в Германии, 100 евро во Франции. Однако, если в производите покупки не редко, то услугу возврата средств могут не предоставить.

Что нужно, чтобы получить деньги от Tax Free

найти нужный товар в магазинах, где присутствует система Tax Free. Об этом обычно пишут на наклейках витрин; также вы можете уточнить это у продавца;

получить чек и заполнить специальную форму, где следует указать адрес и данные паспорта. Документ могут предоставить на имя только одного человека;

вам следует сохранить чек. Приобретенные товары нельзя использовать для пересечения границы, чтобы таможня имела возможность осуществить проверку состояния;

валидация. Когда вы уезжаете из страны, следует показать покупки, паспорт и форму tax free. Таможенники должны подтвердить вывоз товара печатью.

Как происходит процесс возвращения

Вы сможете получить свои деньги там, где покупали товар. Пересечь границу и вернитесь в страну, где совершали покупки. После этого представьте документ Tax Free в магазине. Чаще между этими действиями нужно делать небольшие перерывы.

Кроме того, деньги могут вернуть вам в спецпунктах обслуживания на границе и в аэропортах: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free.

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