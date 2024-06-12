Ціна на популярну літню ягоду вразлива на зміни, а за останній тиждень ця вразливість стала особливо помітною. Садова суниця, одна з улюблених ягід, втратила третину своєї вартості через різке збільшення пропозиції, низький попит та якість продукції, що залишає бажати кращого.

Згідно з аналізом провідного проєкту EastFruit, на початку тижня ця ягода розходилась за 60-100 гривень за кілограм, тепер же вартість знизилась до 40-70 гривень.

Фермери вимушені реагувати на зміни, пристосовуючи ціни до нових умов ринку. За їхніми словами, збільшення кількості продавців і ягід на ринку призводить до необхідності зниження ціни. Також варто відзначити, що погіршення якості продукції впливає на загальну динаміку цін. На жаль, ця тенденція може продовжитися і надалі через значну кількість некондиційних ягід та недостатній попит.

Хоча ціни на садову суницю знизилися, порівняно з минулим роком, вона все ще коштує на 20% дорожче, ніж у червні 2023 року. Багато ключових учасників ринку передбачають подальше здешевлення ягід протягом наступного тижня через високу пропозицію та низьку якість.

Раніше Politeka також писала про те, що українські сім'ї мають вможливість отримати по 11 тисяч гривень, якщо виконають п'ять важливих умов. Конкретніше про умови можна дізнатися у статті, перейшовши за посиланням.

Останні новини України:

В Україні задумались над створенням військової поліції: чим вона зможе займатись

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати