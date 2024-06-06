Для сімей, які тимчасово приймають до себе дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачено фінансову допомогу.

Виплати для сімей, що приймають дітей без батьківського піклування, здійснюються протягом шести місяців, максимальна сума складає майже 11 200 гривень, згідно з інформацією на Урядовому порталі. Батьки, які утримують таких дітей, повинні проживати в Україні.

Хто може отримати фінансову допомогу

На отримання виплат за програмою "Дитина не одна" мають право родичі, знайомі, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та батьки-вихователі, які опікуються дітьми, що залишились без батьківського піклування, але ще не набули відповідного статусу. Оформлення соціального статусу для дитини може тривати до шести місяців, на цей період і призначається допомога.

Допомога може бути призначена, якщо батьки або один з батьків дитини:

помер або загинув, а інший не виконує своїх обов’язків;

перебуває у російському полоні;

перебуває в тимчасовій окупації чи оточенні;

у розшуку як зниклий безвісти;

позбавлений свободи державою-агресором.

Такі сім'ї повинні проживати на території України.

Розмір грошової допомоги та куди звертатися Для дітей віком до 6 років – 6 407 гривень; для дітей віком від 16 до 18 років – 7 990 гривень; для дітей віком до 6 років з інвалідністю – 8 970 гривень; для дітей віком від 16 до 18 років з інвалідністю – 11 186 гривень.

Варто зазначити, що виплати можуть бути продовжені, якщо дитина залишається в сім'ї довше. Це визначає служба у справах дітей.

Заявнику потрібно звернутися до органів соціального захисту населення, ЦНАПу або виконавчих рад органів територіальних громад.

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