Виплати для сімей, що приймають дітей без батьківського піклування, здійснюються протягом шести місяців, максимальна сума складає майже 11 200 гривень, згідно з інформацією на Урядовому порталі. Батьки, які утримують таких дітей, повинні проживати в Україні.
Хто може отримати фінансову допомогу
На отримання виплат за програмою "Дитина не одна" мають право родичі, знайомі, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та батьки-вихователі, які опікуються дітьми, що залишились без батьківського піклування, але ще не набули відповідного статусу. Оформлення соціального статусу для дитини може тривати до шести місяців, на цей період і призначається допомога.
Допомога може бути призначена, якщо батьки або один з батьків дитини:
- помер або загинув, а інший не виконує своїх обов’язків;
- перебуває у російському полоні;
- перебуває в тимчасовій окупації чи оточенні;
- у розшуку як зниклий безвісти;
- позбавлений свободи державою-агресором.
Такі сім'ї повинні проживати на території України.
Розмір грошової допомоги та куди звертатися Для дітей віком до 6 років – 6 407 гривень; для дітей віком від 16 до 18 років – 7 990 гривень; для дітей віком до 6 років з інвалідністю – 8 970 гривень; для дітей віком від 16 до 18 років з інвалідністю – 11 186 гривень.
Варто зазначити, що виплати можуть бути продовжені, якщо дитина залишається в сім'ї довше. Це визначає служба у справах дітей.
Заявнику потрібно звернутися до органів соціального захисту населення, ЦНАПу або виконавчих рад органів територіальних громад.
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