Выплаты для семей, принимающих детей без родительской опеки, производятся в течение шести месяцев, максимальная сумма составляет почти 11 200 гривен, согласно информации на Правительственном портале. Родители, содержащие таких детей, должны проживать в Украине.

Кто может получить финансовую помощь

На получение выплат по программе "Ребенок не один" имеют право родственники, знакомые, приемные семьи, детские дома семейного типа и родители-воспитатели, которые опекают детей, оставшихся без родительской опеки, но еще не приобрели соответствующий статус. Оформление социального статуса для ребенка может занять до шести месяцев, на этот период и назначается помощь.

Помощь может быть назначена, если родители или родитель ребенка:

умер или погиб, а другой не исполняет свои обязанности;

находится в русском плену;

находится во временной оккупации или в окружении;

в розыске как пропавший без вести;

лишен свободы государством-агрессором.

Такие семьи должны проживать на территории Украины.

Размер денежной помощи и куда обращаться Для детей младше 6 лет – 6 407 гривен; для детей от 16 до 18 лет – 7 990 гривен; для детей до 6 лет с инвалидностью – 8 970 гривен; для детей от 16 до 18 лет с инвалидностью – 11 186 гривен.

Следует отметить, что выплаты могут быть продлены, если ребенок остается в семье дольше. Это определяет служба по делам детей.

Заявителю следует обратиться в органы социальной защиты населения, ЦНАП или исполнительные советы органов территориальных общин.

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