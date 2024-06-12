Цена на популярную летнюю ягоду уязвима на перемены, а за последнюю неделю эта уязвимость стала особенно заметной. Садовая земляника, одна из любимых ягод, потеряла треть своей стоимости из-за резкого увеличения предложения, низкого спроса и качества продукции, оставляющей желать лучшего.

Согласно анализу ведущего проекта EastFruit , в начале недели эта ягода расходилась за 60-100 гривен за килограмм, теперь же стоимость снизилась до 40-70 гривен.

Фермеры вынуждены реагировать на изменения, приспосабливая цены к новым условиям рынка. По их словам, увеличение количества продавцов и ягод на рынке приводит к необходимости понижения цены. Также следует отметить, что ухудшение качества продукции влияет на общую динамику цен. К сожалению, эта тенденция может продолжиться и дальше из-за значительного количества некондиционных ягод и недостаточного спроса.

Хотя цены на садовую землянику снизились по сравнению с прошлым годом, она все еще стоит на 20% дороже, чем в июне 2023 года. Многие ключевые участники рынка предполагают дальнейшее удешевление ягод в течение следующей недели из-за высокого предложения и низкого качества.

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