На початку літа українські супермаркети знизили ціни на деякі види м'яса. Тепер можна сміливо купувати сало, бекон та сосиски зі знижками. Зміни цін показують дані моніторингу порталу Мінфін. Зниження цін – рідкісне явище в українських супермаркетах, особливо коли йдеться про м'ясні продукти. Однак на початку червня українці можуть придбати сало, бекон та сосиски за приємними знижками.

Ціни на сало

Середня вартість сала у великих торгових мережах знизилася з 238,29 до 236,50 гривні за кілограм. Найдешевше сало можна знайти у мережі Megamarket – 194 гривні за кілограм. Середня ціна на солоне сало знизилася майже на 7 гривень, до 233,80 гривні за кілограм.

Ціни на бекон

Бекон "Укрпромпостач", який у травні коштував в середньому 408 гривень, тепер можна купити за 402,87 гривні за кілограм. Найнижча ціна на цей продукт у мережі Auchan – 379 гривень за кілограм.

Ціни на сосиски

Середня вартість сосисок "Бащинський" філейна на початку літа становить 199,80 гривні за кілограм, що на майже 24 гривні менше, ніж у травні.

Раніше Politeka також писала про те, що українські сім'ї мають вможливість отримати по 11 тисяч гривень, якщо виконають п'ять важливих умов. Конкретніше про умови можна дізнатися у статті, перейшовши за посиланням.

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