В начале лета украинские супермаркеты снизили цены на некоторые виды мяса. Теперь можно смело покупать сало, бекон и сосиски со скидками. Изменения цен показывают данные мониторинга портала Минфин. Снижение цен – редкое явление в украинских супермаркетах, особенно когда речь идет о мясных продуктах. Однако в начале июня украинцы могут купить сало, бекон и сосиски по приятным скидкам.

Цены на сало

Средняя стоимость сала в крупных торговых сетях снизилась с 238,29 до 236,50 гривен за килограмм. Самое дешевое сало можно найти в сети Megamarket – 194 гривны за килограмм. Средняя цена на соленое сало снизилась почти на 7 гривен до 233,80 гривны за килограмм.

Цены на бекон

Бекон "Укрпромснаб", который в мае стоил в среднем 408 гривен, теперь можно купить за 402,87 гривны за килограмм. Самая низкая цена на этот продукт в сети Auchan – 379 гривен за килограмм.

Цены на сосиски

Средняя стоимость сосисок "Бащинский" филейная в начале лета составляет 199,80 гривны за килограмм, что почти на 24 гривны меньше, чем в мае.

Ранее Politeka также писала о том, что украинские семьи имеют возможность получить по 11 тысяч гривен, если выполнят пять важных условий. Более конкретно об условиях можно узнать в статье, перейдя по ссылке .

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