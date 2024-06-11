Почистити бачок унітазу може бути завданням нелегким, але впоратися з ним ви точно зможете. Ось як це зробити:

Намочіть резервуар:

Щоб почистити бачок унітазу, потрібно почати з двох основних елементів: замочування резервуара для видалення плям і чищення резервуара та деталей для видалення накопиченого бруду. Ви можете зробити будь-яке з цього спочатку;

«Спочатку зніми кришку і зазирни всередину», — каже експертка. «Якщо ви бачите будь-які мінеральні нарости або наліт, налийте 4 склянки оцту в резервуар. Дайте йому настоятися протягом години».

Спорожніть бак:

Перед тим, як почистити бачок унітазу, спрожніть його. «Почніть із перекриття крана подачі води, який розташований або за унітазом на стіні, або на підлозі», — каже експерт. «Тоді ви захочете змити воду в унітазі, поки бачок не буде злитий. Ви можете використовувати губку, щоб видалити залишки води з дна бака».

Дезінфікуючий спрей і скраб:

Щоб почистити бачок унітазу від загального бруду, ретельно збризніть внутрішню частину резервуара дезінфікуючим засобом без відбілювача та дайте йому застигнути протягом 15 хвилин. Використовуйте щітку для чищення, щоб очистити резервуар, і використовуйте паперові рушники, щоб витерти внутрішні частини резервуара. Експерт додає достатньо оцту, розведеного водою, щоб заповнити порожній резервуар до переливного клапана, і дозволяє йому сидіти до 12 годин. Пам’ятайте, що якщо ви змиєте протягом цього часу, ви спустошите бачок від розчину для боротьби з плямами, тому вам слід заохочувати вашу родину користуватися додатковою ванною кімнатою, поки бачок намокає.

Доповнити бак:

Після чищення та замочування спорожніть бак, спустивши воду в унітазі, а потім знову ввімкніть воду, щоб бачок знову наповнився. Змийте ще кілька разів, щоб промити бак, а потім заспокойтеся, знаючи, що ваша ванна кімната чиста зсередини.

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