Почистить бачок унитаза может быть нелегкой задачей, но справиться с ней вы точно сможете. Вот как это сделать:

Намочите резервуар:

Чтобы очистить бачок унитаза, нужно начать с двух основных элементов: замачивания резервуара для удаления пятен и чистки резервуара и деталей для удаления накопившейся грязи. Вы можете сделать любое из этого сначала;

"Сначала сними крышку и загляни внутрь", - говорит эксперт. «Если вы видите какие-либо минеральные наросты или налет, налейте 4 стакана уксуса в резервуар. Дайте ему настояться в течение часа».

Опустите бак:

Перед тем, как почистить бачок унитаза, упростите его. «Начните с перекрытия крана подачи воды, расположенного либо за унитазом на стене, либо на полу», — говорит эксперт. «Тогда вы захотите смыть воду в унитазе, пока бачок не будет слит. Вы можете использовать губку, чтобы удалить остатки воды со дна бака».

Дезинфицирующий спрей и скраб:

Чтобы почистить бачок унитаза от общей грязи, тщательно сбрызните внутреннюю часть резервуара дезинфицирующим средством без отбеливателя и дайте ему застыть в течение 15 минут. Используйте щетку для чистки, чтобы очистить резервуар, и используйте бумажные полотенца, чтобы вытереть внутренние части резервуара. Эксперт добавляет достаточно уксуса, разбавленного водой, чтобы заполнить пустой резервуар в переливной клапан, и позволяет ему сидеть до 12 часов. Помните, что если вы смоете в течение этого времени, вы опустошите бачок от раствора для борьбы с пятнами, поэтому вам следует поощрять вашу семью пользоваться дополнительной ванной, пока бачок намокает.

Дополнить бак:

После чистки и замачивания опустите бак, спустив воду в унитазе, а затем снова включите воду, чтобы бачок снова наполнился. Смойте еще несколько раз, чтобы промыть бак, а затем успокойтесь, зная, что ваша ванная чиста изнутри.

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