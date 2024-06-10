Цей рецепт смачного та ситного салатуу з морквою по-корейськи чудово підійде на обід або на вечерю.

Смак такого салату з морквою по-корейськи підкорює відразу. Принаймі, в цьому впевнений фудблогер з Тернополя Григорій Боднарчук.

Отже, інгредієнти потрібні наступні: куряче Філе 300-400г, Огірок 1 шт, кукурудза консервована, морква по-корейськи, сухарики, майонез, соєвий соус, олія для смаження, сіль і перець за смаком.

Хід приготування салату з морквою по-корейськи не вимагає особливих кулінарних навичок – все неймовірно просто.

Спочатку необхідно обсмажити куряче філе – по 5 хвилин з кожної сторони.

Рецепт ситного салату з морквою по-корейськи.

Потім додати соєвий соус і просмажити ще 2-3 хвилини. Огірок нарізаємо кубиками і викладаємо у глибоку миску.

Підсмажене куряче філе також нарізаємо кубиками і додаємо до огірка. Тепер до інгредієнтів додаємо консервовану кукурудзу і моркву по-корейськи.

Рецепт ситного салату з морквою по-корейськи.

Крім того, фудблогер пропонує додати до такого салату сухарики. Їх можна купити в магазині або приготувати вдома – у духовці чи на пательні.

Тепер заправляємо салат майонезом і можна смакувати!

"Такий постійно готую, але без сухариків. Спробую ще ваш варіант", - зазначила одна з підписницб на сторінку фудблогера.

Зазначимо, що соковиту моркву по-корейськи також можна або придбати в супермаркеті, або зробити самому. Для цього овоч (250 гр) необхідно потерти на терці для моркви по-корейськи, а також підготувати цукор – 1 ч. л.; сіль – 1/3 ч. л.; часник – 2-3 зубчики;, оцет – 1/2 ст. л., олія – 20 г, червоний і чорний перець, коріандр.

Натерту моркву посипаємо сіллю та цукром, потім додаємо червоний і чорний перці, а також коріандр – перемішуємо. Далі подрібнюємо часник, додаємо до моркви разом з оцтом, віджимаємо зайву вологу.

Олію підігріваємо, виливаємо у моркву.

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