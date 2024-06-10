Вкус такого салата с морковью по-корейски покоряет сразу. По крайней мере, в этом уверен фудблогер из Тернополя Григорий Боднарчук.
Итак, ингредиенты нужны следующие: куриное филе 300-400г, огурец 1 шт, кукуруза консервированная, морковь по-корейски, сухарики, майонез, соевый соус, масло для жарки, соль и перец по вкусу.
Ход приготовления салата с морковью по-корейски не требует особых кулинарных навыков – все невероятно просто.
Сначала необходимо обжарить куриное филе – по 5 минут с каждой стороны.
Рецепт сытного салата с морковью по-корейски.
Затем добавить соевый соус и прожарить еще 2-3 минуты. Огурец нарезаем кубиками и выкладываем в глубокую миску.
Поджаренное куриное филе также нарезаем кубиками и добавляем к огурцу. Теперь к ингредиентам добавляем консервированную кукурузу и морковь по-корейски.
Рецепт сытного салата с морковью по-корейски.
Кроме того, фудблогер предлагает добавить в такой салат сухарики. Их можно купить в магазине или приготовить дома – в духовке или на сковороде.
Теперь заправляем салат майонезом и можно смаковать!
"Такой постоянно готовлю, но без сухариков. Попробую еще ваш вариант", - отметила одна из подписниц на страницу фудблогера.
Отметим, что сочную морковь по-корейски также можно либо приобрести в супермаркете, либо сделать самому. Для этого овощ (250 гр) необходимо потереть на терке для моркови по-корейски, а также подготовить сахар – 1 ч. л.; соль – 1/3 ч. л.; чеснок – 2-3 зубчика; уксус – 1/2 ст. л., растительное масло – 20 г, красный и черный перец, кориандр.
Натертую морковь посыпаем солью и сахаром, затем добавляем красный и черный перцы, а также кориандр – перемешиваем. Далее измельчаем чеснок, добавляем в морковь вместе с уксусом, отжимаем лишнюю влагу.
Масло подогреваем, выливаем в морковь.
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