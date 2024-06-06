6 червня у церковному календарі вшановують день пам'яті преподобного Віссаріона чудотворця.
У цей день 6 червня прийнято працювати на городі та в полі, і займатися пропалюванням бур'янів.
Щоб здоров'я було міцним, обов'язково потрібно полити овочі та квіти.
Що заборонено робити 6 червня?
Цього дня, 6 червня, не можна вживати поганих слів, лаятися з рідними і не можна бажати іншим зла.
6 червня краще не давати нікому в борг грошей, існує ризик, що вам їх більше не віддадуть, а з людиною посваритеся.
Не можна викидати залишки їжі зі столу.
Не варто забувати про бур'яни, бо врожаю не буде.
Народні прикмети та традиції на 6 червня:
Наші пращури помітили, що у цей день наші пращури помітили :
дивилися, який 6 червня день, якщо вітер дме зі сходу, то літо буде дощовим.
якщо вітер північний – буде багато опадів влітку.
Увечері багато жуків – найближчим часом буде гарна погода;
У цей день ясна погода вдень - до гарного врожаю;
Якщо почути, як кричать перепела – незабаром піде дощ
6 червня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.
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