Церковне свято 6 червня за новим та старим стилем, що дозволено та категорично заборонено робити цього дня.

6 червня у церковному календарі вшановують день пам'яті преподобного Віссаріона чудотворця.

У цей день 6 червня прийнято працювати на городі та в полі, і займатися пропалюванням бур'янів.

Щоб здоров'я було міцним, обов'язково потрібно полити овочі та квіти.

Що заборонено робити 6 червня?

Цього дня, 6 червня, не можна вживати поганих слів, лаятися з рідними і не можна бажати іншим зла.

6 червня краще не давати нікому в борг грошей, існує ризик, що вам їх більше не віддадуть, а з людиною посваритеся.

Не можна викидати залишки їжі зі столу.

Не варто забувати про бур'яни, бо врожаю не буде.

Народні прикмети та традиції на 6 червня:

Наші пращури помітили, що у цей день наші пращури помітили :

дивилися, який 6 червня день, якщо вітер дме зі сходу, то літо буде дощовим.

якщо вітер північний – буде багато опадів влітку.

Увечері багато жуків – найближчим часом буде гарна погода;

У цей день ясна погода вдень - до гарного врожаю;

Якщо почути, як кричать перепела – незабаром піде дощ

6 червня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

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