Українці просять зменшити обов'язковий призовний вік працевлаштованих чоловіків, які не мають військової підготовки до 55 років.

Чоловіки, які не мають військової підготовки, старше 55 років, маючи безліч хронічних захворювань, стануть тягарем для армії.

Своєю думкою поділився автор петиції Сарана Демид на сайті президента України.

"Чоловіки, які не мають військової підготовки, старше 55 років, маючи безліч хронічних захворювань, стануть більше тягарем для армії, ніж принесуть користь. За те, на виробництві їх досвід значно важливіший", - вважає автор петиції у зверненні до президента.

Станом на 5 червня петиція набрала 845 голосів з 25000 необхідних.

До слова, під час мобілізації в Україні існують певні категорії громадян, які не можуть бути призвані до служби примусово. Ці чоловіки можуть долучитися до Збройних Сил України тільки як контрактники на добровільній основі.

Закон про мобілізацію також передбачає, що військовослужбовці, які були звільнені з російського полону, мають право вирішувати, чи повертатися до служби в ЗСУ, виключно на добровільних засадах.

Під час мобілізації до Збройних Сил України можуть добровільно приєднатися громадяни до 25 років, які пройшли базову військову підготовку.

Також мають можливість добровільно укласти контракт особи з інвалідністю, іноземці та люди без громадянства.

Нагадаємо, що за новим законом про мобілізацію, який вступив в силу 18 травня в Україні, всі військовозобов'язані громадяни зобов'язані оновити свої дані в військово-облікових документах.

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