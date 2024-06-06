На початку літа змінилася вартість багатьох продуктів, зокрема і гречки. Улюблена крупа багатьох українців подорожчала на початку червня. Порівняно з травнем, ціна зросла майже на гривню. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
У перші дні літа вартість популярної крупи зросла. У травні середньомісячна ціна складала 25,74 грн за 1 кг, а станом на 4 червня 2024 року вона досягла 26,57 грн/кг.
Найдешевше гречку можна придбати у супермаркетах мережі Auchan, де вартість 1 кг становить 22,90 грн. У Metro продукт трохи дорожчий і коштує 24,80 грн/кг. У Novus гречка продається по 24,89 грн за кілограм, лише на 8 копійок дорожче, ніж у Metro.
Найдорожча гречка продається у магазинах Megamarket, де її вартість суттєво вища за середню. Там 1 кг крупи коштує 33,70 грн.
Зазначимо, що інша популярна крупа – рис – почала дешевшати на початку літа. Цікаво, що це відбувається на тлі того, що вартість рису на міжнародному ринку нещодавно досягла 15-річного максимуму. Ціни знижуються на всі види рису: круглий, довгий та пропарений.
Ситуація з цінами на рис залишається напруженою через кілька факторів. В Індії влада запровадила обмеження на експорт, а в Бразилії масштабна повінь під час збору врожаю спричинила підвищення цін. Вартість еталонного тайського рису досягла 649 доларів США за тонну.
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