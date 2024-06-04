У травні ціни на яйця в Україні суттєво знизилися порівняно з попереднім роком, ціни на м'ясо лише незначно змінилися – вартість яловичини значно зросла через експорт.

У травні ціна на десяток яєць значно знизилася порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вартість основних видів м'яса змінилася незначно. Нині ціни на молоду капусту, картоплю, редиску та огірки поступово знижуються завдяки високому попиту на ринку, тоді як ціни на фрукти залишаються стабільними.

Аналітик Максим Гопка зазначив, що ціни на яйця суттєво знизилися цього року, навіть раніше, ніж очікувалося через сезонні фактори. Вартість м'яса змінилася незначно, оскільки вона підпадає під вплив загальноекономічних трендів.

Наразі середня ціна на десяток яєць становить 37,93 гривні, тоді як минулого року вона була 66,40 гривні. Ціни на свинину майже не змінилися порівняно з минулим роком, лише трохи знизилися.

За словами аналітика Максима Гопки, значно зросла ціна на яловичину. Це пов'язано зі зменшенням поголів'я великої рогатої худоби та значним експортом, що впливає на пропозицію яловичини. Ціни на курятину також зростають через збільшення витрат на електроенергію.

Ціни на овочі поступово знижуються завдяки зростанню пропозиції на ринку.

Рання картопля коштує 30 гривень за кілограм.

Молода капуста продається по 8 гривень за кілограм.

Редиска – 14,50 гривні за кілограм.

Огірки – 26,50 гривні за кілограм.

Зелена цибуля – 45 гривень за кілограм.

Щодо сезонних фруктів, ситуація дещо інша:

Яблука дорожчатимуть, оскільки їх сезон почнеться лише в липні.

Ціни на полуницю та черешню залишаться на рівні минулого року.

Джерело: 24Канал.

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