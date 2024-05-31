Перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість було затверджено постановою Кабінету Міністрів України - тепер ціни на них можна підвищувати.

В Україні скасовано декларування цін на соціально значущі товари. Офіційно дозволено встановлювати націнку на важливі продукти з метою усунення надмірного тиску на бізнес.

Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

Держпродспоживслужба повідомила детальніше, що з метою зменшення тиску на бізнес, уряд скасував державне регулювання цін на соціально значущі товари та товари протиепідемічного призначення. Тепер, у разі зростання роздрібних цін на 5% та більше, потрібно буде декларувати цю зміну.

Держпродспоживслужба також ще нагадує суб’єктам господарювання, що починаючи з 1 липня 2023 року відсутня необхідність подавати декларації про зміну роздрібних цін на товари із значною соціальною важливістю та товари для протиепідемічного використання. Відповідно до цього, суб’єктам господарювання не потрібно використовувати кваліфікований електронний підпис для надсилання відомостей до Держпродспоживслужби через офіційний вебпортал.

Декларування зміни роздрібних цін скасовано на такі продукти:

борошно пшеничне вищого сорту,

молоко пастеризоване з жирністю 2,5% (у плівці),

яйця курячі категорії С1,

птицю (тушки курячі, четвертини тушки курячої),

олію соняшникову рафіновану,

хліб житньо-пшеничний та батон.

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