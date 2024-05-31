В Украине упразднено декларирование цен на социально значимые товары. Официально разрешено устанавливать цену на важные продукты с целью устранения чрезмерного давления на бизнес.
Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Госпродпотребслужба сообщила подробнее, что с целью уменьшения давления на бизнес, правительство отменило государственное регулирование цен на социально значимые товары и товары противоэпидемического назначения. Теперь, при росте розничных цен на 5% и более, нужно будет декларировать это изменение.
Госпродпотребслужба также напоминает субъектам хозяйствования, что начиная с 1 июля 2023 отсутствует необходимость подавать декларации об изменении розничных цен на товары со значительной социальной важностью и товары для противоэпидемического использования. В соответствии с этим, субъектам хозяйствования не нужно использовать квалифицированную электронную подпись для отправки сведений в Госпродслужбу через официальный вебпортал.
Декларирование изменения розничных цен отменено на следующие продукты:
- мука пшеничная высшего сорта,
- молоко пастеризованное с жирностью 2,5% (в пленке),
- куриные яйца категории С1,
- птицу (тушки куриные, четвертины тушки куриной),
- масло подсолнечное рафинированное,
- хлеб ржано-пшеничный и батон.
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