Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины - теперь цены на них можно повышать.

В Украине упразднено декларирование цен на социально значимые товары. Официально разрешено устанавливать цену на важные продукты с целью устранения чрезмерного давления на бизнес.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Госпродпотребслужба сообщила подробнее, что с целью уменьшения давления на бизнес, правительство отменило государственное регулирование цен на социально значимые товары и товары противоэпидемического назначения. Теперь, при росте розничных цен на 5% и более, нужно будет декларировать это изменение.

Госпродпотребслужба также напоминает субъектам хозяйствования, что начиная с 1 июля 2023 отсутствует необходимость подавать декларации об изменении розничных цен на товары со значительной социальной важностью и товары для противоэпидемического использования. В соответствии с этим, субъектам хозяйствования не нужно использовать квалифицированную электронную подпись для отправки сведений в Госпродслужбу через официальный вебпортал.

Декларирование изменения розничных цен отменено на следующие продукты:

мука пшеничная высшего сорта,

молоко пастеризованное с жирностью 2,5% (в пленке),

куриные яйца категории С1,

птицу (тушки куриные, четвертины тушки куриной),

масло подсолнечное рафинированное,

хлеб ржано-пшеничный и батон.

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