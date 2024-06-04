В мае цены на яйца в Украине существенно снизились по сравнению с предыдущим годом, цены на мясо лишь незначительно изменились – стоимость говядины значительно выросла из-за экспорта.

В мае цена на десяток яиц значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Стоимость основных видов мяса изменилась незначительно. В настоящее время цены на молодую капусту, картофель, редис и огурцы постепенно снижаются благодаря высокому спросу на рынке, в то время как цены на фрукты остаются стабильными.

Аналитик Максим Гопка отметил, что цены на яйца существенно снизились в этом году, даже раньше, чем ожидалось из-за сезонных факторов. Стоимость мяса изменилась незначительно, поскольку она подвергается влиянию общеэкономических трендов.

В настоящее время средняя цена на десяток яиц составляет 37,93 гривны, тогда как в прошлом году она была 66,40 гривны. Цены на свинину почти не изменились по сравнению с прошлым годом, лишь немного снизились.

По словам аналитика Максима Гопки, значительно выросла цена на говядину. Это связано с уменьшением поголовья крупного рогатого скота и значительным экспортом, что влияет на предложение говядины. Цены на курятину также растут из-за увеличения затрат на электроэнергию.

Цены на овощи постепенно снижаются из-за роста предложения на рынке.

Ранний картофель стоит 30 гривен за килограмм.

Молодая капуста продается по 8 гривен за килограмм.

Редис – 14,50 гривны за килограмм.

Огурцы – 26,50 гривны за килограмм.

Зеленый лук – 45 гривен за килограмм.

Относительно сезонных фруктов ситуация несколько иная:

Яблоки будут дорожать, потому что их сезон начнется только в июле.

Цены на клубнику и черешню останутся на уровне в прошлом году.

Источник: 2 4Канал .

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