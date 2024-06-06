В первые дни лета стоимость популярной крупы выросла - ее переписали во многих украинских магазинах и супермаркетах.

В начале лета изменилась стоимость многих продуктов, в том числе и гречихи. Любимая крупа многих украинцев подорожала в начале июня. По сравнению с маем цена выросла почти на гривну. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

В первые дни лета стоимость популярной крупы выросла. В мае среднемесячная цена составляла 25,74 грн. за 1 кг, а по состоянию на 4 июня 2024 г. она достигла 26,57 грн./кг.

Дешевле гречку можно приобрести в супермаркетах сети Auchan, где стоимость 1 кг составляет 22,90 грн. У Metro продукт немного дороже и стоит 24,80 грн/кг. У Novus гречка продается по 24,89 грн за килограмм, всего на 8 копеек дороже, чем у Metro.

Самая дорогая гречка продается в магазинах Megamarket, где ее стоимость существенно выше средней. Там 1 кг крупы стоит 33,70 грн.

Отметим, что другая популярная крупа – рис – начала дешеветь в начале лета. Интересно, что это происходит на фоне того, что стоимость риса на международном рынке недавно достигла 15-летнего максимума. Цены снижаются на все виды риса: круглый, длинный и пропаренный.

Ситуация с ценами на рис остается напряженной из-за нескольких факторов. В Индии власти ввели ограничения на экспорт, а в Бразилии масштабное наводнение во время сбора урожая повлекло за собой повышение цен. Стоимость эталонного тайского риса достигла 649 долларов США за тонну.

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