Щоб добре очистити унітаз, потрібно спочатку розібратися в тому, як правильно це робити. Деякі дієві поради можуть стати вам у нагоді в цьому процесі.

Як очистити унітаз

Для туалету, який просто потребує оновлення, експерт рекомендує домашню формулу з однієї чашки білого оцту та однієї чашки харчової соди, а потім ще двох чашок оцту для створення шипучого миючого засобу. Використовуйте туалетну щітку, щоб потрапити під край і поверх плям над лінією води. Залиште на 10-30 хвилин, щоб очистити унітаз від плям.

У той час як білий оцет і харчова сода, як правило, є надійними гравцями, коли справа доходить до порад щодо чищення, цей прийом «зроби сам» не завжди допомагає, коли справа доходить до серйозних плям від унітазу. Вам потрібен сильніший універсальний засіб для чищення, щоб позбутися плям від жорсткої води та накопичення кальцію, особливо засіб із перекисом водню чи відбілювачем. Обов’язково використовуйте дезінфікуючий засіб для ванної кімнати та дотримуйтеся вказівок на пляшці.

Почніть з повного покриття внутрішньої частини унітазу засобом для чищення унітазів з відбілювачем. Почніть з того, що розбризкуйте миючий розчин уздовж верхнього краю чаші, дозволяючи засобу для чищення стікати вниз, у бік туалетної води. Потім візьміть туалетну щітку та фізично протріть поверхню розчином, щоб очистити унітаз. Щетина повинна утворювати легку піну. За допомогою ручної щітки зайдіть глибоко під край унітазу. У нижній частині знаходяться ті маленькі отвори для води, і цей крок допоможе запобігти накопиченню кальцію та мінералів. Дайте засобу для чищення приблизно п’ять хвилин, потім змийте, і безлад зникне.

Якщо ваш унітаз справді забруднений (подумайте про це грубі кільця чи неприємні сліди), його потрібно глибоко очистити. У цьому випадку звичайного засобу для чищення туалету може бути недостатньо, і вам доведеться використовувати нерозбавлений відбілювач. Як універсальний розчин для очищення, налийте чашку відбілювача навколо миски. Потім обробіть кожен дюйм туалетною щіткою або ручною щіткою. Залиште на п’ять хвилин, потім змийте. Якщо ваам вдалося очистити унітаз, то це чудовий результат.

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