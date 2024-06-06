Есть действенные советы, которые могут помочь вам очистить унитаз и сохранить его без пятен.

Чтобы хорошо очистить унитаз нужно сначала разобраться в том, как правильно это делать. Некоторые действенные советы могут вам пригодиться в этом процессе.

Как очистить унитаз

Для туалета, просто нуждающегося в обновлении, эксперт рекомендует домашнюю формулу из одной чашки белого уксуса и одной чашки пищевой соды, а затем еще двух чашек уксуса для создания шипучего моющего средства. Используйте туалетную щетку для попадания под край и поверх пятен над линией воды. Оставьте на 10–30 минут, чтобы очистить унитаз от пятен.

В то время как белый уксус и пищевая сода, как правило, являются надежными игроками, когда дело доходит до советов по чистке, этот прием «сделай сам» не всегда помогает, когда дело доходит до серьезных пятен от унитаза. Вам нужно более сильное универсальное чистящее средство, чтобы избавиться от пятен от жесткой воды и накопления кальция, особенно средство с перекисью водорода или отбеливателем. Обязательно используйте дезинфицирующее средство для ванной комнаты и следуйте инструкциям на бутылке.

Начните с полного покрытия внутренней части унитаза чистящим средством унитазов с отбеливателем. Начните с того, что разбрызгивайте моющий раствор вдоль верхнего края чаши, позволяя чистящему средству стекать вниз, в сторону туалетной воды. Затем возьмите туалетную щетку и физически протрите поверхность раствором, чтобы очистить унитаз. Щетина должна образовывать легкую пену. С помощью ручной щетки войдите глубоко под край унитаза. В нижней части находятся те маленькие отверстия для воды, и этот шаг поможет предотвратить накопление кальция и минералов. Дайте чистящее средство примерно пять минут, затем смойте, и беспорядок исчезнет.

Если унитаз действительно загрязнен (подумайте об этом грубые кольца или неприятные следы), его нужно глубоко очистить. В этом случае обычного чистящего средства туалета может быть недостаточно, и вам придется использовать неразбавленный отбеливатель. Как универсальный раствор для очищения, налейте чашку отбеливателя вокруг миски. Затем разделайте каждый дюйм туалетной щеткой или ручной щеткой. Оставьте на пять минут, затем смойте. Если вам удалось очистить унитаз, то это отличный результат.

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