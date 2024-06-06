Ці нововведення надають військовій поліції повноваження, яких поки що немає у Військової служби правопорядку ЗСУ.

В Україні військова поліція отримала право в невідкладних випадках зупиняти автомобілі та перевіряти документи у водіїв. Крім того, їм дозволяється проникати до житла чи іншого володіння в разі необхідності.

Ці зміни передбачено в законопроєкті про військову поліцію № 6569-д, зареєстрованому комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 31 травня.

Також військова поліція матиме право зупиняти та проводити поверхневу перевірку транспортних засобів, а також перевіряти у водіїв документи на право користування та керування автомобілем.

Ці нововведення надають військовій поліції повноваження, яких наразі не має Військова служба правопорядку ЗСУ.

Під час воєнного або надзвичайного стану Військова поліція виконуватиме такі завдання:

Боротьба з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України.

Охорона військових об'єктів, військових містечок та їхнього населення, а також сприяння евакуації.

Відновлення та підтримання порядку й дисципліни у військових частинах.

Забезпечення дотримання особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування осіб та руху транспортних засобів.

Крім того, вони матимуть право перевіряти документи у військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, військовозобов'язаних і резервістів під час зборів, а також інших військовослужбовців і правоохоронців.

Водночас Військова поліція матиме такі додаткові повноваження:

Викликати осіб для надання пояснень у справах, що перебувають у її провадженні.

Затримувати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів і утримувати їх на гауптвахтах військової поліції.

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