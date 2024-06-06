В Украине военная полиция получила право в неотложных случаях останавливать автомобили и проверять документы у водителей. Кроме того, им разрешается проникать в жилище или другое владение в случае необходимости.
Эти изменения предусмотрены в законопроекте о военной полиции №6569-д, зарегистрированном комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 31 мая.
Также военная полиция будет иметь право останавливать и проводить поверхностную проверку транспортных средств, а также проверять у водителей документы на право пользования и вождения.
Эти нововведения предоставляют военной полиции полномочия, которых пока нет у Военной службы правопорядка ВСУ.
Во время военного или чрезвычайного положения Военная полиция будет выполнять следующие задачи:
- Борьба с враждебными диверсионно-разведывательными группами на территории Украины.
- Охрана военных объектов, военных городков и их населения, а также содействие эвакуации.
- Восстановление и поддержание порядка и дисциплины в воинских частях.
- Обеспечение соблюдения особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения и движения транспортных средств.
Кроме того, они будут вправе проверять документы у военнослужащих ВСУ и других формирований, военнообязанных и резервистов во время собрания, а также других военнослужащих и правоохранителей.
В то же время Военная полиция будет иметь следующие дополнительные полномочия:
- Вызвать лиц для предоставления пояснений по делам, находящимся в ее производстве.
- Задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания и содержать их на гауптвахтах военной полиции.
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