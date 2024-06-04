В Україні стрімко зменщуються ціни на таку популярну ягоду, як полуниця.

У червні 2024 року на українських ринках почала знижуватися ціна на полуницю. Наразі кілограм цієї солодкої ягоди коштує на 26 гривень дешевше, ніж раніше.

Про це повідомляє спеціалізоване видання Agronews.ua.

Ціни на полуницю в червні

Згідно з даними видання, спостерігається зниження вартості полуниці, яка місяць тому була для багатьох недоступною через дуже високу ціну.

Станом на початок червня середня ціна полуниці становить 121,03 гривні за кілограм, тоді як минулого місяця вона коштувала 147,20 гривні за кілограм.

У супермаркетах ціни також відрізняються. Наприклад, у мережі "Новус" полуниця продається за 109,00 грн/кг, а в "Метро" її ціна становить 145,50 грн/кг.

Чому ціни зросли у травні За інформацією аналітиків порталу EastFruit, наприкінці травня спостерігалося різке зростання гуртової вартості суниці садової та полуниці. Це було спричинено несприятливою погодою, яка призвела до певного дефіциту. У середині травня ціна полуниці у фермерів зросла майже на 40%, ягоду продавали по 50-80 гривень.

Тоді ж подорожчала і суниця садова, яку виробники пропонували за 65-100 гривень, причому лише за тиждень ціна зросла на третину. У середньому ціни були на 23% вищими порівняно з 2023 роком.

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