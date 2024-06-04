В Украине стремительно снижаются цены на такую ​​популярную ягоду, как клубника.

В июне 2024 года на украинских рынках начала снижаться цена на клубнику. Пока килограмм этой сладкой ягоды стоит на 26 гривен дешевле, чем раньше.

Об этом сообщает специализированное издание Agronews.ua .

Цены на клубнику в июне

Согласно данным издания, наблюдается снижение стоимости клубники, которая месяц назад была для многих недоступна из-за очень высокой цены.

По состоянию на начало июня средняя цена клубники составляет 121,03 гривны за килограмм, в то время как в прошлом месяце она стоила 147,20 гривны за килограмм.

В супермаркетах цены тоже отличаются. К примеру, в сети "Новус" клубника продается за 109,00 грн/кг, а в "Метро" ее цена составляет 145,50 грн/кг.

Почему цены выросли в мае По информации аналитиков портала EastFruit, в конце мая наблюдался резкий рост оптовой стоимости земляники и клубники. Это было вызвано неблагоприятной погодой, приведшей к определенному дефициту. В средине мая цена клубники у фермеров выросла почти на 40%, ягоду продавали по 50-80 гривен.

Тогда же подорожала и садовая земляника, которую производители предлагали за 65-100 гривен, причем только за неделю цена выросла на треть. В среднем цены были на 23% выше по сравнению с 2023 годом.

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