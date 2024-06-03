У першому кварталі поточного року в Україні відзначено зростання середньої пенсії з 5,3 до 5,7 тисяч гривень, що відображається у данних за квітень. Найбільше підвищення відзначено у суддів, чия середня виплата зросла на 4037 гривень, досягаючи у середньому 103 874 гривень.

Проте важливо зауважити, що середня пенсія не є повністю репрезентативним показником. По-перше, розмір виплати значно коливається в залежності від регіону. Наприклад, якщо у Києві пенсіонери отримують у середньому 7848 гривень, то в Тернопільській області ця сума складає всього 4399 гривень.

За даними графіка, видно, що з загальної кількості пенсіонерів (10,1 мільйона), найбільша частина отримує суму до 3000 гривень (2,72 мільйона осіб, або 26,84%). Ще 17,2% пенсіонерів (1,7 мільйона осіб) отримують пенсію у розмірі від 3 до 4 тисяч гривень. Таким чином, 44% пенсіонерів мають виплату до 4 тисяч гривень.

Якщо врахувати і тих, хто отримує до 5 тисяч гривень, то таку суму отримують 62,6% українців, що перебувають на пенсії. Більшість українських пенсіонерів не отримують середньої пенсії у 5,7 тисяч гривень. Ця виплата розраховується як середнє арифметичне, а не середня медіанна. Другий показник показав би реальну суму, яку отримують більшість українців у пенсійному віці, і ця цифра була би значно меншою за 5,7 тисяч гривень.

Після проведення реформ серед цивільних пенсіонерів виникла окрема категорія, на яку не поширюється загальна пенсійна формула — судді. З початку року середній розмір їхніх пенсій збільшився на 4 037 гривень і тепер складає 103 874 гривень. В порівнянні, для більшості пенсіонерів такі суми залишаються недосяжними, оскільки їхні виплати не можуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів, що на сьогодні становить 23 610 гривень.

Судді відносяться до винятків, адже їхні пенсії нараховуються за спеціальною формулою. Звичайним громадянам після виходу на пенсію належить отримувати менше 30% від колишньої зарплати у вигляді пенсії, тоді як суддя з 35 роками стажу може розраховувати на 80%.

Джерело: OBOZ.UA

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