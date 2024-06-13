Легкі лайфхаки для прибирання існують для того, щоб полегшити вам процес, коли ви вирішите очистити свій унітаз.

Щоб очистити унітаз легко та без зусиль, вам достатньо скористатися деякими легкими лайфхаками для прибирання. Ось вони:

Як очистити унітаз від накипу та сечі

Якщо відкладення все ще утворюються, незважаючи на регулярне фізичне очищення, ви можете очистити унітаз від них за допомогою відповідного миючого засобу. Вапно та сечовий наліт сприяють мінеральному забрудненню, і з ними можна боротися за допомогою кислотних миючих засобів (з pH < 7) . Таким чином, наявний у продажу засіб для чищення унітазів має особливо низький рН, що означає високу кислотність. Спочатку нанесіть миючий засіб і дайте йому діяти відповідно до інструкцій виробника. Потім добре почистіть щіткою – фізичний рух щетинок допомагає видалити стійкі відкладення. Нарешті прополощіть кілька разів, доки миючий засіб і бруд не будуть повністю видалені.

Як очистити унітаз побутовими засобами Як варіант, унітаз також можна очистити різними побутовими засобами. Особливо популярним вибором є пральний порошок, який дуже добре справляється з вапняним і сечовим нальотом завдяки вбудованому пом’якшувачу води та відбілювачу. Для цього просто посипте внутрішню частину унітазу пральним порошком, залиште його діяти приблизно на 15 хвилин, а потім почистіть туалетною щіткою. Нарешті промийте його, і ваш унітаз засяє, як новий. Ще одним популярним побутовим засобом є поєднання оцту і соди. Для цього налийте півлітра оцту і 2-3 столові ложки соди в унітаз і розкладіть навколо. Як варіант, замість соди можна використовувати 100 мл оцтової есенції або розпушувача. Залиште суміш діяти приблизно на 15 хвилин, потім потріть щіткою, щоб видалити вапно та наліт сечі. Також можна використовувати кола або таблетки для чищення зубних протезів; однак вам потрібно буде залишити ці домашні засоби діяти приблизно на 30 хвилин.

Як очистити унітаз зовні м’якими миючими засобами Щоб очистити унітаз зовні, досить протерти зовнішню поверхню вологою тканиною з м’яким миючим засобом, а також сидіння та кришку унітазу. Роблячи це, слід уникати чищення, а також засобів для чищення, що містять хлор або кислоти – вони часто викликають жовтизну або залишають фарбу на сидінні. Зміна кольору також відбувається через вапняні відкладення та наліт сечі. Тут лише регулярне чищення допомагає зберегти сидіння чистим надовго.

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