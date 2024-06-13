Чтобы очистить унитаз легко и без труда, вам достаточно воспользоваться некоторыми легкими лайфхаками для уборки. Вот они:

Как очистить унитаз от накипи и мочи

Если отложения все еще образуются, несмотря на регулярную физическую очистку, вы можете очистить унитаз от них с помощью соответствующего моющего средства. Известь и мочевой налет способствуют минеральному загрязнению, и с ними можно бороться с помощью моющих средств (с pH < 7). Таким образом, имеющееся в продаже средство для чистки унитазов имеет особенно низкий рН, что означает высокую кислотность. Сначала нанесите моющее средство и дайте ему действовать в соответствии с инструкциями изготовителя. Затем хорошо почистите щеткой – физическое движение щетинок помогает удалить стойкие отложения. Наконец прополощите несколько раз, пока моющее средство и грязь не будут полностью удалены.

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Как очистить унитаз бытовыми средствами

Как вариант, унитаз можно очистить различными бытовыми средствами. Особенно популярным выбором является стиральный порошок, который очень хорошо справляется с известковым и мочевым налетом благодаря встроенному смягчитель воды и отбеливателю. Для этого просто посыпьте внутреннюю часть унитаза стиральным порошком, оставьте его действовать примерно на 15 минут, затем почистите туалетной щеткой. Наконец-то промойте его, и ваш унитаз засияет, как новый.

Еще одним популярным бытовым средством является сочетание уксуса и соды. Для этого налейте пол-литра уксуса и 2-3 столовых ложки соды в унитаз и разложите вокруг. Как вариант, вместо соды можно использовать 100 мл уксусной эссенции или разрыхлителя. Оставьте смесь действовать примерно на 15 минут, затем потрите щеткой, чтобы удалить известь и налет мочи. Также можно использовать цепи или таблетки для чистки зубных протезов; Однако вам нужно будет оставить эти домашние средства действовать примерно на 30 минут.

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Как очистить унитаз снаружи мягкими моющими средствами

Чтобы очистить снаружи унитаз, достаточно протереть наружную поверхность влажной тканью с мягким моющим средством, а также сиденья и крышку унитаза. Делая это, следует избегать чистки, а также чистящих средств, содержащих хлор или кислоты – они часто вызывают желтизну или оставляют краску на сидении. Изменение цвета также происходит из-за известковых отложений и налета мочи. Здесь только регулярная чистка помогает сохранить сиденье чистым надолго.

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