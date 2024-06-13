Очистити унітаз - це завдання, яке рано чи пізно доведеться виконувати всім, у кого він є вдома. Однак, не поспішайте засмучуватися, адже цей процес не такий вже і складний.
Як очистити брудний унітаз
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Що мені використовувати?
Унітази, як місця з високим вмістом бактерій, часто потребують більш ретельного прибирання, ніж інші приміщення вашого будинку. Однак це не означає, що це має бути складним. Найефективніший спосіб очистити свій унітаз — використовувати багатоцільовий миючий засіб, який ефективно очищає плями від жорсткої води в унітазі та інших сантехнічних приладах. У поєднанні з оцтом та іншими звичайними миючими засобами ви швидко зможете очистити брудний унітаз до блиску.
Додайте засіб для чищення в унітаз
Налийте 1/4 склянки бури в унітаз і протріть його туалетною щіткою. Додайте одну чашку оцту і дайте суміші постояти в мисці приблизно 20 хвилин.
Почистіть сидіння
Поки очисник працює над своєю магією, зверніть увагу на зовнішній вигляд і резервуар. Використовуючи ганчірку та дезінфікуючий спрей, підніміть сидіння та очистіть під ним і навколо нього.
Скраб
Через 20 хвилин потріть унітаз щіткою для унітазу, переконавшись, що ви охопили всі кути унітазу.
Витріть стійкі плями
Для видалення стійких плям від туалету від жорсткої води використовуйте пасту з бури. Тут потрібен дещо інший підхід:
- Перекрийте воду в унітазі за допомогою запірного клапана, потім промийте унітаз, щоб злити воду з чаші, щоб плями не покрилися водою.
- Зробіть пасту, змішавши 1/2 склянки бури з достатньою кількістю оцту, щоб утворилася густа паста.
- Відразу нанесіть пасту на плями від жорсткої води в унітазі, щоб вони були повністю покриті пастою. Бура швидко затвердіє, тому не додавайте оцет, поки не будете готові наносити пасту.
- Дайте пасті постояти 15-20 хвилин.
- Видаліть пасту та плями, протираючи нейлоновою щіткою з жорсткою щетиною.
Почистіть свою туалетну щітку
Тепер, коли вам вдалося очистити брудний унітаз, помістіть щітку між сидінням і унітазом так, щоб щітка звисала над унітазом. Полийте щітку гарячою водою для дезінфекції та очищення.
Змийте!
Нарешті, промийте, щоб завершити!
Основні поради:
- Якщо залишити засіб для миття унітазу на довше, це гарантує видалення всіх бактерій.
- Якщо можете, залиште засіб для миття унітазу в чаші на ніч, щоб швидко та легко очистити вранці.
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