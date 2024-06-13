Унітази, як місця з високим вмістом бактерій, часто потребують більш ретельного прибирання, ніж інші приміщення вашого будинку. Однак це не означає, що це має бути складним. Найефективніший спосіб очистити свій унітаз — використовувати багатоцільовий миючий засіб, який ефективно очищає плями від жорсткої води в унітазі та інших сантехнічних приладах. У поєднанні з оцтом та іншими звичайними миючими засобами ви швидко зможете очистити брудний унітаз до блиску.