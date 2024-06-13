Унитазы, как места с высоким содержанием бактерий, часто нуждаются в более тщательной уборке, чем другие помещения вашего дома. Однако это не означает, что это должно быть сложно. Самый эффективный способ очистить свой унитаз — использовать многоцелевое моющее средство, эффективно очищающее пятна от жесткой воды в унитазе и других сантехнических приборах. В сочетании с уксусом и другими обычными моющими средствами, вы быстро сможете очистить грязный унитаз до блеска.