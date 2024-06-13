Очистить унитаз – это задача, которую рано или поздно придется выполнять всем, у кого он есть дома. Однако, не торопитесь огорчаться, ведь этот процесс не так уж и сложен.
Как очистить грязный унитаз
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Что мне использовать?
Унитазы, как места с высоким содержанием бактерий, часто нуждаются в более тщательной уборке, чем другие помещения вашего дома. Однако это не означает, что это должно быть сложно. Самый эффективный способ очистить свой унитаз — использовать многоцелевое моющее средство, эффективно очищающее пятна от жесткой воды в унитазе и других сантехнических приборах. В сочетании с уксусом и другими обычными моющими средствами, вы быстро сможете очистить грязный унитаз до блеска.
Добавьте чистящее средство в унитаз
Налейте 1/4 стакана буры в унитаз и протрите туалетной щеткой. Добавьте одну чашку уксуса и дайте смеси постоять в миске примерно 20 минут.
Почистите сиденье
Пока очиститель трудится над своей магией, обратите внимание на внешний вид и резервуар. Используя тряпку и дезинфицирующий спрей, поднимите сиденье и очистите под ним вокруг него.
Скраб
Через 20 минут потрите унитаз кистью для унитаза, убедившись, что вы охватили все углы унитаза.
Вытрите стойкие пятна
Для удаления стойких пятен от туалета от жесткой воды используйте пасту из бури. Здесь нужен несколько иной подход:
- Перекройте воду в унитазе с помощью запорного клапана, затем промойте унитаз, чтобы слить воду из чаши, чтобы пятна не покрылись водой.
- Сделайте пасту, смешав 1/2 стакана буры с достаточным количеством уксуса, чтобы образовалась густая паста.
- Сразу нанесите пасту на пятна от жесткой воды в унитазе, чтобы они полностью покрыты пастой. Бура быстро затвердеет, поэтому не добавляйте уксус, пока не будете готовы наносить пасту.
- Дайте пасте постоять 15-20 минут.
- Удалите пасту и пятна, протирая нейлоновой щеткой с жесткой щетиной.
Очистите туалетную щетку
Теперь, когда вам удалось очистить грязный унитаз, разместите щетку между сиденьем и унитазом так, чтобы щетка свисала над унитазом. Полейте щетку горячей водой для дезинфекции и очистки.
Смойте!
Наконец-то, промойте, чтобы завершить!
Основные советы:
- Если оставить средство для мытья унитаза подольше, это гарантирует удаление всех бактерий.
- Оставьте средство для мытья унитаза в чаше на ночь, чтобы быстро и легко очистить утром.
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