Якщо взяти до уваги показання місячного календаря 2024 року на червень, у сприятливі дні волосся буде здоровим, блискучим, його сила збільшиться, і вони будуть дуже швидко зростати.

Міцність волосся багато в чому залежить не тільки від регулярності догляду, а й від часу, коли ми приходимо в перукарню і просимо майстра зробити стрижку.

На кожен місяць існує місячний календар – подивіться, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у червні.

Коли не можна стригти волосся згідно з Місячним календарем у червні 2024 року:

2 червня – заборонені будь-які маніпуляції з волоссям. Фарбування розчарує та й швидко змиється. Бажано захистити волосся головним убором у цей день.

9 червня - волосся буде неслухняним, всі укладання будуть невдалими, а стрижка, швидше за все, буде нерівною.

16 червня - невдала дата для будь-яких змін зовнішнього вигляду, зокрема експерименти з волоссям небажані.

18 червня - хімічна та теплова дія на волосся вкрай не бажана. Можна підстригтися, якщо волосся тонке.

21 червня - не варто стригтися, волосся буде дуже заплутаним і неслухняним.

28-30 червня - місячний календар стрижок на червень 2024 року не рекомендується змінювати зачіску, цей день несприятливий для будь-яких змін з волоссям.

Коли можна стригти волосся згідно з Місячним календарем у червні 2024 року:

4 червня у цей день стрижка принесе позитивні емоції.

8 червня – гарний день для будь-якого фарбування.

10-12 червня - місячний календар стрижок виділив дати найкращими для зміни зачіски.

13 червня - можна зробити будь-яку завивку або навпаки випрямити кучері. Стрижка надовго збереже форму.

15 червня підходить для невеликої стрижки або фарбування у близький до рідного колір волосся.

17 червня – для стрижки підходить ідеально.

22 червня - вдала дата для експериментів із волоссям.

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