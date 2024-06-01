Если принять во внимание показания лунного календаря 2024 года на июнь, в благоприятные дни волосы будут здоровыми, блестящими, их сила увеличится, и они будут очень быстро расти.

Прочность волос во многом зависит не только от регулярности ухода, но и от времени, когда мы приходим в парикмахерскую и просим мастера сделать стрижку.

На каждый месяц существует лунный календарь – посмотрите, какие дни будут благоприятны для ухода, стрижки волос в июне.

Когда нельзя стричь волосы согласно Лунному календарю в июне 2024 года:

2 июня - запрещены любые манипуляции с волосами. Окрашивание разочарует и и быстро смоется. Желательно защитить волосы головным убором в этот день.

9 июня - волосы будут непослушными, все укладки будут неудачными, а стрижка, скорее всего, будет неровной.

16 июня - неудачная дата для любых изменений внешнего вида, в том числе, эксперименты с волосами нежелательны.

18 июня - химическое и тепловое воздействие на волосы крайне не желательны. Можно подстричься, если волосы тонкие.

21 июня - не стоит стричься, волосы будут очень запутанными и непослушными.

28-30 июня - лунный календарь стрижек на июнь 2024 не рекомендуется менять прическу, этот день неблагоприятным для любых изменений с волосами.

Когда можно стричь волосы согласно Лунному календарю в июне 2024 года:

4 июня - в этот день стрижка принесет положительные эмоции.

8 июня - хороший день для любого окрашивания.

10-12 июня - лунный календарь стрижек выделил даты лучшими для смены прически.

13 июня - можно сделать любую завивку или наоборот выпрямить кудри. Стрижка надолго сохранит форму.

15 июня подходит для небольшой стрижки или окрашивания в близкий к родному цвет волос.

17 июня - для стрижки подходит идеально.

22 июня - удачная дата для экспериментов с волосами.

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