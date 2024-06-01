У травні українські експортери уклали контракти на постачання 620 тонн цього продукту, але прогнозується їхня значна цінова зміна в липні та серпні.

На міжнародному ринку ціни на соняшникову олію продовжують зростати, і вже зафіксовано майже 5% збільшення вартості сировини для її виробництва. Це призводить до активізації експорту продукту з України, що може вплинути на підвищення цін усередині країни, оскільки виробникам стає вигідно реалізовувати товар і на внутрішньому ринку.

За даними "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР), темпи вивезення соняшникової олії з України значно прискорилися.

Наприклад, у травні українські експортери уклали контракти на поставку 620 тонн цього продукту, але прогнозується їхня значна зміна у липні та серпні.

У зв'язку зі значним попитом, закупівельна ціна на соняшник в Україні вже перевищила рівень у 18 тисяч гривень за тонну і коливається в діапазоні від 18,1 до 18,2 тисяч гривень. Прогнозується, що наприкінці тижня або на початку наступного ціни на соняшник подальше зростуть і можуть досягти 19 тисяч гривень за тонну, що становить збільшення на 4,2-4,7%.

За даними ВАР, існують два основні чинники, які впливають на підвищення цін на соняшник. По-перше, війна в Україні суттєво обмежила пропозицію вітчизняної олії. По-друге, відновлення роботи портів у березні-лютому призвело до значного зменшення запасів соняшника.

"Основними виробниками соняшникової олії у світі є рф та Україна. росія експортує більшість своєї продукції до Китаю, тоді як інші країни-покупці звертаються до України, де пропозиція є обмеженою. Це призводить до зростання цін на соняшникову олію " – пояснили у кооперативі ПУСК.

Внаслідок зниження запасів соняшника на заводах, виробники готові купувати його за підвищеними цінами. Проте переробні підприємства функціонують із мінімальним прибутком, оскільки очікують на новий сезон олійних культур.

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