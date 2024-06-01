В мае украинские экспортеры заключили контракты на поставку 620 тонн этого продукта, но прогнозируется их значительное ценовое изменение в июле и августе.

На международном рынке цены на подсолнечное масло продолжают расти, и уже зафиксировано почти 5% увеличения стоимости сырья для его производства. Это приводит к активизации экспорта продукта из Украины, что может повлиять на повышение цен внутри страны, поскольку производителям становится выгодно реализовывать товар и на внутреннем рынке.

По данным Всеукраинского аграрного совета (ВАР), темпы вывоза подсолнечного масла из Украины значительно ускорились.

К примеру, в мае украинские экспортеры заключили контракты на поставку 620 тонн этого продукта, но прогнозируется их значительное изменение в июле и августе.

В связи со значительным спросом закупочная цена на подсолнечник в Украине уже превысила уровень в 18 тысяч гривен за тонну и колеблется в диапазоне от 18,1 до 18,2 тысяч гривен. Прогнозируется, что в конце недели или в начале следующей цены на подсолнечник в дальнейшем возрастут и могут достичь 19 тысяч гривен за тонну, что составляет увеличение на 4,2-4,7%.

По данным ВАР, существуют два основных фактора, влияющих на повышение цен на подсолнечник. Во-первых, война в Украине существенно ограничила предложение отечественного растительного масла. Во-вторых, возобновление работы портов в марте-феврале привело к значительному уменьшению запасов подсолнечника.

"Основными производителями подсолнечного масла в мире являются РФ и Украина. Россия экспортирует большинство своей продукции в Китай, тогда как другие страны-покупатели обращаются в Украину, где предложение ограничено. Это приводит к росту цен на подсолнечное масло " - пояснили в кооперативе ПУСК.

В результате снижения запасов подсолнечника на заводах, производители готовы покупать его по повышенным ценам. Однако перерабатывающие предприятия функционируют с минимальной прибылью, поскольку ожидают нового сезона масличных культур.

Последние новости Украины:

Напомним, какие продукты в Украине стали дороже, чем в Европе

Как сообщала Politeka, цена на популярный продукт упала более чем на 10 грн.

Также Politeka писала, назван самый опасный овощ в супермаркетах и ​​на рынке.