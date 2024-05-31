Українцям розповіли, як українські магазини змінили ціни на такі популярні крупи, як гречка, рис та пшоно.

Українці можуть поповнювати запаси круп, адже ціни у великих торгових мережах стали більш сприятливими. Оновлені дані моніторингу порталу "Мінфін" показують, скільки тепер коштують гречка, рис та пшоно.

Великі супермаркети скоригували ціни на крупи, які є важливим запасом для багатьох українців. Зокрема, ціни на гречку та пшоно залишаються стабільними, тоді як рис значно подешевшав.

Гречка

Ціна на гречку знижується вже кілька місяців поспіль завдяки високій врожайності минулих років. Середня вартість гречки в супермаркетах становить 26,57 гривні за кілограм. Найдешевше гречку можна придбати в мережі Auchan – 22,90 гривні за кілограм.

Рис

Середня ціна за кілограм довгого рису становить 53,97 гривні, що майже на 4 гривні дешевше, ніж минулого місяця. Проте пропарений довгий рис дещо подорожчав – з 61 до 61,27 гривні за кілограм. Середня вартість круглого рису знизилася більш ніж на 6 гривень і тепер становить 65,83 гривні за кілограм.

Пшоно

Ціна на пшоняну крупу залишається стабільною і в середньому становить 28 гривень за кілограм. Діапазон цін у супермаркетах коливається від 22,90 до 30,90 гривні за кілограм.

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