Українцям розповіли, яким чином та за яких умов можна отримати виплати на дітей у розмірі 41 тисячі гривень.

В Україні, навіть під час війни, держава продовжує надавати фінансову допомогу на дітей. Особливо вагому підтримку можуть отримати батьки у разі народження дитини.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Міністерства соціальної політики, у 2024 році розмір допомоги на першу, другу чи третю дитину становить 41,28 тис. гривень.

Схема виплат

10,32 тис. гривень виплачується одразу;

виплачується одразу; 860 гривень щомісяця протягом трьох років.

Отже, батьки не отримують всю суму одразу, а поступово. Така ж схема виплат діє при усиновленні дитини. Якщо батько або мати вирішують одразу повернутися на роботу після призначення допомоги, виплати продовжуються до досягнення дитиною трьох років.

Як оформити виплати при народженні дитини

Заяву на оформлення допомоги при народженні або усиновленні дитини потрібно подати протягом 12 місяців. Отримати допомогу можна наступними способами:

Через особисте звернення до управління соцзахисту населення: написати заяву; надати копію свідоцтва про народження дитини та показати оригінал документа.

Дистанційно через сервіс держпослуг "Дія", замовивши послугу "єМалятко": зайти на портал "Дія"; авторизуватися та перейти у розділ "єМалятко"; ввести дату народження дитини; зазначити дані про батьків дитини (адресу реєстрації та дані паспорта); після пологів на мобільний телефон породіллі надійде номер медвисновку, який потрібно ввести (можна знайти у родовій довідці); обрати послугу "Призначення допомоги при народженні дитини"; вказати одержувача коштів (мати або батько); визначити спосіб отримання коштів — поштою або на банківську картку; зазначити номер відділення пошти або реквізити рахунку.



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