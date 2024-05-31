Украинцам рассказали, каким образом и при каких условиях можно получить выплаты на детей в размере 41 тысяч гривен.

В Украине даже во время войны государство продолжает оказывать финансовую помощь на детей. Особенно весомую поддержку могут получить родители в случае рождения ребенка.

Согласно информации , размещенной на сайте Министерства социальной политики, в 2024 году размер пособия на первого, второго или третьего ребенка составляет 41,28 тыс. гривен.

Схема выплат

10,32 тыс. гривен выплачивается сразу;

выплачивается сразу; 860 гривен ежемесячно в течение трех лет.

Следовательно, родители не получают всю сумму сразу, а постепенно. Такая же схема выплат действует при усыновлении ребенка. Если отец или мать решают сразу же вернуться на работу после назначения помощи, выплаты продолжаются до достижения ребенком трех лет.

Как оформить выплаты при рождении ребенка

Заявление на оформление помощи при рождении или усыновлении ребенка следует подать в течение 12 месяцев. Получить помощь можно следующими способами:

Из-за личного обращения в управление соцзащиты населения: написать заявление; предоставить копию свидетельства рождения ребенка и показать оригинал документа.

Дистанционно через сервис госуслуг "Дия", заказав услугу "е Малятко": зайти на портал "Действие"; авторизоваться и перейти в раздел "е Малютка"; ввести дату рождения ребенка; указать данные о родителях ребенка (адрес регистрации и данные паспорта); после родов на мобильный телефон роженицы поступит номер медвывода, который нужно ввести (можно найти в родовой справке); выбрать услугу "Назначение пособия при рождении ребенка"; указать получателя средств (мать или отец); определить способ получения средств - по почте или на банковскую карту; указать номер отделения почты или реквизиты счета.



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