У 2024 році уряд України розширив коло осіб, які мають право на соціальну допомогу для малозабезпечених родин.

Тепер соцдопомога для малозабезпечених родин доступна також родинам, що повернулися з-за кордону, та внутрішньо переміщеним особам. Розмір допомоги становить 1 665 гривень для працездатних осіб, 3 588 гривень для дітей до 6 років та 4 474 гривень для дітей до 18 років. Про це інформує Уряд online.

Хто може отримати допомогу

У 2024 році уряд України розширив критерії для отримання соціальної допомоги малозабезпеченим родинам. Тепер до кола осіб, які мають право на допомогу, входять:

Родини, що повернулися в Україну після тривалого перебування за кордоном, навіть якщо серед них є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний внесок.

Родини внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували єдиний внесок.

Як отримати державну допомогу

Процес отримання державної допомоги для малозабезпечених родин в Україні є відносно простим. Для цього потрібно:

Зібрати документи: підготувати усі необхідні документи, включаючи заяву на призначення допомоги, декларацію про доходи та майновий стан родини, а також інформацію про доходи, якої немає у державних базах даних. Написати заяву: заповнити заяву на отримання виплат та декларацію про доходи і майновий стан осіб, які звертаються за призначенням соціальної допомоги. Подати заяву: надіслати заяву з необхідними документами поштою до органу соціального захисту або звернутися особисто до місцевого центру надання адміністративних послуг.

Які документи потрібні

Для отримання державної допомоги необхідно подати такі документи:

Заява на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Декларація про доходи та майновий стан родини.

Довідка про доходи, інформації про які немає у державних базах даних.

Посвідчення учасника бойових дій (якщо є).

Розмір допомоги та спосіб виплати

Заявник може обрати зручний для себе спосіб виплати допомоги: переказ на банківський рахунок або на відділення Укрпошти. Розмір допомоги визначається відповідно до рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій осіб:

Для працездатних осіб – 1 665 гривень.

Для дітей до 6 років – 3 588 гривень.

Для дітей до 18 років – 4 474 гривень.

Для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 4 239 гривень.

Для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривень.

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