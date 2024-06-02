Тепер соцдопомога для малозабезпечених родин доступна також родинам, що повернулися з-за кордону, та внутрішньо переміщеним особам. Розмір допомоги становить 1 665 гривень для працездатних осіб, 3 588 гривень для дітей до 6 років та 4 474 гривень для дітей до 18 років. Про це інформує Уряд online.
Хто може отримати допомогу
У 2024 році уряд України розширив критерії для отримання соціальної допомоги малозабезпеченим родинам. Тепер до кола осіб, які мають право на допомогу, входять:
- Родини, що повернулися в Україну після тривалого перебування за кордоном, навіть якщо серед них є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний внесок.
- Родини внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували єдиний внесок.
Як отримати державну допомогу
Процес отримання державної допомоги для малозабезпечених родин в Україні є відносно простим. Для цього потрібно:
- Зібрати документи: підготувати усі необхідні документи, включаючи заяву на призначення допомоги, декларацію про доходи та майновий стан родини, а також інформацію про доходи, якої немає у державних базах даних.
- Написати заяву: заповнити заяву на отримання виплат та декларацію про доходи і майновий стан осіб, які звертаються за призначенням соціальної допомоги.
- Подати заяву: надіслати заяву з необхідними документами поштою до органу соціального захисту або звернутися особисто до місцевого центру надання адміністративних послуг.
Які документи потрібні
Для отримання державної допомоги необхідно подати такі документи:
- Заява на призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям.
- Декларація про доходи та майновий стан родини.
- Довідка про доходи, інформації про які немає у державних базах даних.
- Посвідчення учасника бойових дій (якщо є).
Розмір допомоги та спосіб виплати
Заявник може обрати зручний для себе спосіб виплати допомоги: переказ на банківський рахунок або на відділення Укрпошти. Розмір допомоги визначається відповідно до рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій осіб:
- Для працездатних осіб – 1 665 гривень.
- Для дітей до 6 років – 3 588 гривень.
- Для дітей до 18 років – 4 474 гривень.
- Для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 4 239 гривень.
- Для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривень.
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