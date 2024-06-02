В 2024 году правительство Украины расширило круг лиц, имеющих право на социальную помощь для малообеспеченных семей.

Теперь соцпомощь для малообеспеченных семей доступна также вернувшимся из-за границы семьям и внутренне перемещенным лицам. Размер пособия составляет 1665 гривен для трудоспособных лиц, 3588 гривен для детей до 6 лет и 4474 гривен для детей до 18 лет. Об этом сообщает Правительство online.

Кто может получить помощь

В 2024 году правительство Украины расширило критерии для получения социальной помощи малообеспеченным семьям. Теперь в круг лиц, имеющих право на помощь, входят:

Семьи, которые вернулись в Украину после длительного пребывания за границей, даже если среди них есть трудоспособные неработающие лица, не уплачивавшие единый взнос.

Семьи внутренне перемещенных лиц, которые в результате перемещения не работали или не уплачивали единый взнос.

Как получить государственную помощь

Процесс получения государственной помощи для малообеспеченных семей в Украине относительно прост. Для этого нужно:

Собрать документы : подготовить все необходимые документы, включая заявление о назначении пособия, декларацию о доходах и имущественном положении семьи, а также информацию о доходах, которой нет в государственных базах данных. Написать заявление : заполнить заявление на получение выплат и декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, обращающихся за назначением социальной помощи. Подать заявление : отправить заявление с необходимыми документами по почте в орган социальной защиты или обратиться лично в местный центр предоставления административных услуг.

Какие документы нужны

Для получения государственной помощи необходимо подать следующие документы:

Заявление о назначении помощи малообеспеченным семьям.

Декларация о доходах и имущественном положении семьи.

Справка о доходах, информации о которых отсутствуют в государственных базах данных.

Удостоверение участника боевых действий (если есть).

Размер пособия и способ выплаты

Заявитель может выбрать удобный для себя способ выплаты пособия: перевод на банковский счет или отделение Укрпочты. Размер пособия определяется в соответствии с уровнем обеспечения прожиточного минимума для разных категорий лиц:

Для трудоспособных лиц – 1665 гривен.

Для детей до 6 лет – 3588 гривен.

Для детей до 18 лет – 4474 гривен.

Для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 4 239 гривен.

Для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 гривен.

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