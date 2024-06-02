Теперь соцпомощь для малообеспеченных семей доступна также вернувшимся из-за границы семьям и внутренне перемещенным лицам. Размер пособия составляет 1665 гривен для трудоспособных лиц, 3588 гривен для детей до 6 лет и 4474 гривен для детей до 18 лет. Об этом сообщает Правительство online.
Кто может получить помощь
В 2024 году правительство Украины расширило критерии для получения социальной помощи малообеспеченным семьям. Теперь в круг лиц, имеющих право на помощь, входят:
- Семьи, которые вернулись в Украину после длительного пребывания за границей, даже если среди них есть трудоспособные неработающие лица, не уплачивавшие единый взнос.
- Семьи внутренне перемещенных лиц, которые в результате перемещения не работали или не уплачивали единый взнос.
Как получить государственную помощь
Процесс получения государственной помощи для малообеспеченных семей в Украине относительно прост. Для этого нужно:
- Собрать документы : подготовить все необходимые документы, включая заявление о назначении пособия, декларацию о доходах и имущественном положении семьи, а также информацию о доходах, которой нет в государственных базах данных.
- Написать заявление : заполнить заявление на получение выплат и декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, обращающихся за назначением социальной помощи.
- Подать заявление : отправить заявление с необходимыми документами по почте в орган социальной защиты или обратиться лично в местный центр предоставления административных услуг.
Какие документы нужны
Для получения государственной помощи необходимо подать следующие документы:
- Заявление о назначении помощи малообеспеченным семьям.
- Декларация о доходах и имущественном положении семьи.
- Справка о доходах, информации о которых отсутствуют в государственных базах данных.
- Удостоверение участника боевых действий (если есть).
Размер пособия и способ выплаты
Заявитель может выбрать удобный для себя способ выплаты пособия: перевод на банковский счет или отделение Укрпочты. Размер пособия определяется в соответствии с уровнем обеспечения прожиточного минимума для разных категорий лиц:
- Для трудоспособных лиц – 1665 гривен.
- Для детей до 6 лет – 3588 гривен.
- Для детей до 18 лет – 4474 гривен.
- Для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 4 239 гривен.
- Для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 гривен.
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