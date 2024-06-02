Українцям розповіли, що потрібно зробити, щоб не втратити свої пенсійні виплати.

Деякі українські пенсіонери ризикують втратити пенсійні виплати. Особливо це стосується пенсіонерів-ВПО, які не пройшли ідентифікацію, інформують у Пенсійному фонді України.

Обов'язкова ідентифікація для отримання виплат

Пенсіонери-ВПО повинні пройти процедуру ідентифікації, щоб продовжити отримувати пенсії. Якщо ця умова не виконується, нарахування коштів на їхні пенсійні картки припиняється, і виплати заморожуються до з'ясування обставин.

ПФУ повідомив, що виплати будуть відновлені та нараховані на банківські картки пенсіонерів лише після проходження ідентифікації.

Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року і досі не пройшли ідентифікацію: це можна зробити зараз. Після ідентифікації виплата пенсії буде відновлена, як повідомили в ПФУ.

Відомство зазначило, що після проходження ідентифікації пенсіонерам виплатять усі накопичені суми за ті місяці, коли виплати не здійснювались.

Як відновити виплати

Відновити виплати можна досить просто, відвідавши відділення "Ощадбанку" або ПФУ особисто. Додаткових звернень до органів Пенсійного фонду України із заявою про поновлення виплати пенсії, яка була припинена через непроходження ідентифікації, не потрібно.

Для зручності пенсіонерів передбачено кілька способів ідентифікації, зокрема дистанційні:

через авторизацію за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеозв'язку.

Пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до дипломатичних установ України.

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